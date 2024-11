Soroptimist Roeselare-Roslar steunt goede doel met filmavond

Serviceclub Soroptimist Roeselare-Roslar houdt op woensdag 4 december een filmavond in de Cityscoop en steunt hiermee projecten voor de ontwikkeling van zelfredzaamheid van vrouwen, meisjes en kinderen. Met ‘Monsieur Aznavour’ en ‘Small Things Like These’ krijg je de keuze uit twee recente films tijdens deze benefietavond. De biopic Monsier Aznavour vertelt over zijn beginjaren met een begeesterende Tahar Rahim in de titelrol. In Small Things Like These ontdekt Cillian Murphy de donkere geheimen van het plaatselijke klooster. Tickets voor film en receptie kosten 40 euro en zijn verkrijgbaar via roeselare-roslar@soroptimist.be. De deuren openen om 19 uur, de films starten een half uur later. (RV/foto SB)