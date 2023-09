Snoezelactiviteit voor kleuters en G-gymnasten samen op 1 oktober bij Gym Izegem

Gym Izegem organiseert op zondag 1 oktober voor het eerst een snoezelactiviteit waar zowel kleuters als G-sporters aan deel kunnen nemen. Je hoeft ook geen lid te zijn van de club om in te schrijven voor dit unieke event.

Romy Van Troys en Jana Christiaens slaan namens Gym Izegem de handen in elkaar voor een unieke activiteit. “We vertellen er meteen bij dat we een beroep kunnen doen op heel wat helpende handen”, klinkt het bij het duo. Het gaat Gym Izegem voor de wind. De inschrijvingen zijn nog aan het binnenlopen, maar straks klokt men af op meer dan 600 leden.

Romy maakt deel uit van het bestuur, staat in voor de sociale media en is verantwoordelijke voor het kleuterturnen. Jana behoort tot de sporttechnische raad van de vereniging en is verantwoordelijke voor de G-gym. “We hebben kinderen van alle leeftijd met erg diverse beperkingen. Dat gaat van autisme tot fysieke en mentale beperkingen. Eén keer per week komen we samen voor een uurtje. We zorgen ervoor dat we dan de turnhal voor ons alleen hebben, zodat de gymnasten niet te veel prikkels ervaren.”

Inclusie bevorderen

Bij het kleuterturnen is de maximumcapaciteit 150 kinderen, aan wie in het derde kleuter zit al de eerste noties van het toestelturnen worden aangeleerd.

Met de snoezelactiviteit willen Romy en Jana ook werken aan de inclusie binnen de gymvereniging. “Ze leren zo op een speelse manier elkaars leefwereld kennen. We voorzien een zestal korte snoezelworkshops. We kunnen dat enkel organiseren omdat we financiële steun kregen van CERA. Daarvoor moesten we een heel dossier indienen, met de subsidie konden we nu het materiaal aankopen.”

De activiteit vindt plaats op zondag 1 oktober van 10.30 tot 12 uur. Er zijn 30 plaatsen beschikbaar, inschrijven via de shop op de site van Gym Izegem. “Mochten we vlot volgeboekt geraken, bekijken we nog om de workshops dubbel te organiseren”, besluit het duo. (WVS)