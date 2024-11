Sint-Godelievevink brengt hulde aan kampioenen

Op het jaarlijkse ledenfeest in café De Klakmolen in Ruddervoorde werden de kampioenen gehuldigd van de vinkenmaatschappij de Sint-Godelievevink. De nieuwe kampioen is Gerry Depaepe met zijn vogel Zophia. Het is voor hem de eerste keer dat hij deze titel binnen de Sint-Godelievevink behaald. De tweede plaats in het kampioenschap was voor Achiel Sap met zijn vogel Flupke en op drie eindigde Dany Bogaert met vogel Jens. Joël Deboodt behaalde het meeste punten in alle zittingen en mag zich dan ook terecht de Kleine Kampioen noemen. De koningszetting werd gewonnen door Gabriel Verstraete met zijn vogel Boris. Voor hem was het de derde overwinning op rij waardoor hij vanaf dit jaar ook de titel van Keizer binnen de Sint-Godelievevink mag dragen. (GST)