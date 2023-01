Similes houdt nieuwjaarsbijeenkomst in oc Heuvelhuis in Klerken

Similes, de vereniging voor psychisch kwetsbare mensen, hield een nieuwjaarsbijeenkomst in oc Heuvelhuis in Klerken.

Tijdens die vergadering wees Leen Wouters van Similes op de talenten van deze mensen. “Mensen met een psychische kwetsbaarheid blijken heel vaak over heel wat talenten te beschikken. Vaak uiten ze dit in een of andere kunstvorm net doordat zij het leven anders bekijken en heel diep voelen wat in anderen leeft.”

Op de bijeenkomst stelden enkele leden hun werken voor. Zo waren er schilderijen te zien, zelf geschreven gedichten over hun kwetsbaarheid werden voorgedragen en er werd muziek gebracht. Een namiddag waarop met veel plezier zal worden teruggekeken.(ACK)