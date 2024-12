Shotokan Marke haalt 13 medailles op Belgisch kampioenschap

Onlangs namen 14 leden van de club Shotokan Marke deel aan het Belgisch kampioenschap karate. Dat vond plaats in drie disciplines: kata, sanbon kumite en kumite. In kata behaalden Yassin en Shirlyn een eerste plaats, tweede plaatsen waren er voor Leyla, Nevaan en Hamza. De derde plaatsen gingen naar Lionel, Mauro, Djay-Djay en Halvin. In sanbon kumite haalde Nevaan een eerste plaats en Lionel, Sherlyn en Djay -Djay een tweede plaats. In kumite behaalde Hamaz een tweede plaats, Djay-Djay een derde plaats. Ook namen Liza, Havin en Steve namen deel aan de wedstrijden. Het kampioenschap is vlot verlopen onder het alziend oog van hoofdtrainer Abdallah Gacem. (PVH/foto JVGK)