SFX Speelschaar huldigt verdienstelijke muzikanten en trouwe leden

Na het opluisteren van de herdenking van Wapenstilstand in de Kartuizerinnestraat en op de Burg verzamelden de leden van SFX Speelschaar afgelopen maandag in het wijkcentrum Xaverianen in Sint-Michiels voor de jaarlijkse viering van de verdienstelijke en trouwe leden. De gevierde muzikanten zijn dit jaar Maxine Laloo en Sien Verlynde (10 jaar lidmaatschap), Ides Delameilleure en Mattias Van Acker (15 jaar lidmaatschap), Joris Bonheure, Thibault Knockaert, Peter Vanloo en Tom Vergison (20 jaar lidmaatschap), Christophe Bonte, Guy Osselaere, Jolien Osselaere en Charlotte Vereecke (25 jaar lidmaatschap), Alexander Laloo (40 jaar lidmaatschap) en ten slotte Chantal Derycke (45 jaar lidmaatschap). SFX Speelschaar viert in 2025 zijn 75-jarig bestaan, met onder meer een academische zitting in het stadhuis, een concert met Raymond van het Groenewoud in het Concertgebouw en een feest op 11 november in Salons Denotter in Zedelgem. (SR/foto SR)