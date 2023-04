Seizoensopener voor TC Kortemark is geslaagd

Een stralend lentezonnetje, een aangename sfeer en een grote opkomst op en rond de tennis- en padelvelden van TC Kortemark. Meer moet dat niet zijn om het tennisseizoen op een geslaagde manier officieel op gang te trekken.

“Eigenlijk konden we het niet beter dromen, want ruim 160 leden van onze club hebben een heerlijke namiddag doorgebracht”, vertelt voorzitter Koen Mergaert (61) enthousiast. “Gezellig tennissen of padellen tegen verschillende andere ploegen van hetzelfde niveau en achteraf genieten van een lekkere barbecue. Het was een heerlijk dag. Onze vereniging zal dit seizoen opnieuw ruim 700 leden tellen. Er komen nog elke dag nieuwe inschrijvingen binnen. Corona heeft er zeker niet voor gezorgd dat we een terugval kennen, integendeel.”

Met de start van het interclubseizoen op paasmaandag is het binnenkort weer volle bak op de tennis- en padelvelden van TC Kortemark. “In verschillende categorieën nemen 50 ploegen van onze club deel aan de interclubcompetitie. De poulefase neemt een zestal weken in beslag, maar daarna volgen nog een hele reeks wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling. Er wachten ons enkele drukke, maar leuke weken. Het blijft jammer dat we voor onze ruim driehonderd leden die padel spelen nog steeds maar over twee velden beschikken”, gaat de voorzitter verder. “We rekenden op een opening door een mogelijke herschikking van de voetbalvelden, maar dat feestje gaat niet door. Ik hoop om binnenkort weer eens samen te zitten met het gemeentebestuur. Hopelijk kunnen we tot een vergelijk komen.”

Topseizoen

“Het hoogtepunt van het seizoen wordt uiteraard ons Artextoernooi in de vakantiemaanden, maar ook de organisatie van de Gewestelijke Masters voor de hoogst gerangschikten in de ranking van de Tennis Tour wordt een belangrijk evenement voor onze club. Het kan een topseizoen worden voor TC Kortemark. De start was alvast veelbelovend”, zegt Koen. (PDC)