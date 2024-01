Schuttersgilden blazen verzamelen voor algemene vergadering

In zaal Concorde in Pollinkhove kwamen op zondag 14 januari 21 schuttersgilden bijeen voor de algemene vergadering van de schuttersverbonden Veurne Ambacht en Zuid-Westland. Naast het overlopen van de kalender werden ook enkele kampioenen in de bloemetjes gezet. Zo won Poperinge het kampioenschap van het Zuid-Westland. Pedro Desmet sleepte de keizerstitel van het Zuid-Westland in de wacht. Kristof Queldry kroonde zich dan weer tot keizer bij het verbond Veurne Ambacht. In de schutterscompetitie Schaal De Spot haalde Boezinge zowel bij de jeugd als de volwassenen de overwinning binnen. (foto KVCL)