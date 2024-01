Schaakkring Het Vliegend Peerd bestaat 75 jaar

Schaakkring Het Vliegend Peerd uit Bredene blies 75 kaarsjes uit en werd ter gelegenheid van dit jubileum gehuldigd door het gemeentebestuur.

Schaakkring Het Vliegend Peerd deed meteen na de oprichting in 1948 zijn eerste zetten in café De Admiraal bij Luca in de Prins Albertlaan. Je vond het café toen tussen de toenmalige ijzerwarenwinkel Dewulf en de woning van dokter Vandenweghe.

“De Prins Albertlaan behoorde voor de eerste gemeentefusie nog tot het grondgebied Bredene”, legt sportschepen Erwin Feys uit. “Naar het einde van de jaren 60 schaakten de leden van Het Vliegend Peerd vervolgens in de oude gebouwen van de roeiclub Sport Nautique. Bij de viering van het 25-jarig jubileum had de club inmiddels onderdak gevonden in het gemeentelijke wijkpaviljoen op het einde van de Staessenstraat.”

Vandaag organiseert de schaakkring, sedert de ingebruikname in 2006, haar werking in het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck langs de Prinses Elisabethlaan. Net als vele andere Bredense verenigingen vond de kring er een vast onderkomen. “We zijn blij dat we als gemeentebestuur op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan de werking van Het Vliegend Peerd. Maar dat de vereniging al zo lang bestaat, is uiteraard helemaal haar verdienste”, besloot de sportschepen.

Kampioenschappen

“Verenigingen als Het Vliegend Peerd zijn het cement van onze samenleving. Ze zorgen ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en een zinvolle hobby kunnen beoefenen. De schaakkring heeft al heel wat kampioenschappen georganiseerd en kampioenen voortgebracht. De bekers en titels, die werden gewonnen, staan mooi op de tijdlijn van Het Vliegend Peerd. Als gemeentebestuur kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor hun inzet.”