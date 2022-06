Samana viert 50ste verjaardag met lentebarbecue

Op 25 mei vierdeSamana-Anzegem haar vijftigste verjaardag met een lentebarbecue in parochiezaal ‘De Ark’. “Na de onaangename en lange coronaperiode was deze BBQ zeer welgekomen”, vertelt secretaris Etienne D’Haese.

“Het bewijs daarvan is de 207 deelnemers die kwamen opdagen. Iedereen genoot van het samenzijn en had de sociale contacten heel erg gemist.” AangezienSamana-Anzegem vijftig jaar bestaat was het dubbel feest. Hiervoor werd muziekgroep ‘The Gipsy’s’ uitgenodigd die zorgden voor ambiance en een volle dansvloer. “Dit is ook het moment om voorzitter Marnix Vanderhaeghen in de bloemetjes te zetten die reeds 25 jaar voorzitter van Samana is”, vervolgt Etiennen. “En na 25 jaar kunnen we wel zeggen: ‘zo ne goeien hebben wij nog niet gehad’!”

Momenteel heeftSamana-Anzegem 308 geregistreerde leden. “Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om ons manusje van alles eens te vermelden”, aldus Eddy Recour, lid van Samana. “Het is ongelofelijk wat een drijvende kracht Etienne is en in naam van de vereniging wil ik hem daarvoor bedanken.” (GV)