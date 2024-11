Samana huldigt kaartkampioenen

Samana Zwevegem huldigde onlangs de kampioenen in hun lokaal Den Doorn. Maandelijks gaan er een 20-tal leden een kaartje leggen. Edith Pauwels en Jan Vandorpe beschikten duidelijk over de beste kaarten en werden er kampioen. Mensen die het niet zo op kaarten begrepen hebben, kunnen zich ontspannen bij de ‘Pietjesbak’. Hier toonde Mariette Opsomer zich de beste. Samana organiseert iedere tweede maandag van de maand een ontmoetingsnamiddag vanaf 14 uur in Den Doorn. Hoewel de eerste kaarting al voorbij is, kan men nog steeds aansluiten. Op de foto zien we de drie winnaars omringd door het bestuur van Samana-Zwevegem. (GJZ/foto GJZ)