S-Plus viert platina jubileum

Ondanks dat seniorenbeweging S-Plus pas op 1 mei 70 jaar bestaat, vierde men onlangs het platina jubileum met aanwezigheid van nationaal voorzitter Leona Detiège.

S-Plus ontstond op 1 mei 1955, vermoedelijk in Het Volkshuis in Zwevegem, onder de naam De vriendenkring van socialistische gepensioneerden.

70 jaar later bestaat de vriendenkring, die intussen enkele naamsveranderingen kende en inmiddels S-Plus heet, nog steeds. In de voorbije periode hebben Marcel Vandekerckhove, Staf Delahousse, Gilbert Cooleman en vandaag Freddy Vanherpe, samen met hun bestuursploeg gezorgd voor de vele activiteiten.

Oude verslagen

“S-Plus Zwevegem is een vereniging die zijn leden verwent. Ik had de kans een aantal oude verslagen en kasboeken te kunnen inkijken en vond er onder meer volgende zaken in terug: 1 meifeest, kerstfeest, reizen, studiedagen, wandelingen, kaarten, bingo, bowling, fietsen, bioscoopbezoeken, koffietafel… stuk voor stuk activiteiten die de inzet vragen van vele vrijwilligers”, zegt bestuurslid Marc Claeys.

Zusterorganisaties

Zoals het past voor een socialistische vereniging is S-Plus ook een solidaire organisatie. “In het verleden werd financiële steun verleend aan zowel leden als aan zusterorganisaties zoals SVV en in een bepaalde periode werd zelfs getrakteerd op de ledenvergadering van de partij.”

Marc Claeys wil ook toekomstgericht denken. “Jonge senioren zien het vandaag niet altijd zitten om lid te worden van S-Plus. De pensioenleeftijd werd opgetrokken en dat betekent dat verjonging met een aantal jaren zal worden uitgesteld. Ook zal de nieuwe generatie andere behoeften hebben en zullen er andere activiteiten moeten georganiseerd worden. Dat wordt de uitdaging voor het toekomstige S-Plus.”

Hij pleit dan ook voor sterke seniorenverenigingen. “Een vereniging waar boeiende activiteiten georganiseerd worden, waar de belangen van de leden worden verdedigd, waar informatie kan uitgewisseld worden en cursussen en vormingsmomenten tegen betaalbare prijzen kunnen georganiseerd worden. Waar gezelligheid en sociale contacten troef zijn en waar kan gefeest worden.”