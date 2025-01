S-Plus Sint-Michiels viert zijn 25-jarig bestaan

Seniorenvereniging S-Plus Sint-Michiels vierde onlangs haar 25-jarig bestaan. De vereniging werd in 2000 opgericht door Heidi Hoppe, Christiane Deurwaerder, Christiane Van Loo en Fernand Filips.

Het lokaal, het zaaltje van café De Driehoek, was de ideale plaats voor tal van activiteiten. “Medeoprichtster Heidi Poppe slaagde er destijds zelfs in om de stagiairs van de school voor pedicure en manicure naar ons lokaal te krijgen. Zo werden de leden eens goed verwend”, zegt Hubert De Vooght.

Verrassingsreis

Ieder jaar was er ook een verrassingsreis en trok S-Plus er een hele dag op uit met de bus. “Zo gingen we al naar Doornik, Ronse, Wervik, Waregem en Roeselare voor een uitgebreid stadsbezoek met gids. Natuurlijk moest de inwendige mens dan ook gesterkt worden en daarvoor was een bezoek aan een brouwerij een ideaal moment”, klinkt het.

Van Heidi Hoppe, Christiane Deurwaerder en Christiane Van Loo moest helaas al afscheid genomen worden, maar Fernand Filips en zijn echtgenote zijn reeds 25 jaar lid van de vereniging. Zij werden dan ook samen met Lucien Hoppe, papa van Heidi en echtgenoot van Christiane Van Loo, in de bloemetjes gezet. Schepen Pablo Anys kwam de verdienstelijke leden eveneens gelukwensen en bedacht hen ook met een bloemetje.

S- Plus Sint-Michiels heeft tegenwoordig zijn vast lokaal in het landhuis Xaverianen (Xaverianenstraat 1, Sint-Michiels). “Elke veertien dagen hebben we daar een bijeenkomst op donderdagnamiddag. Ons programma is zeer uitlopend, gaande van infonamiddagen, bingo, krolf, petanque, fietstochtje, boltra tot een quiz en uiteraard wordt het jaar afgesloten met een eindejaarsmaaltijd”, besluit Hubert De Vooght.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 15 euro (verzekering lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen), iedereen is welkom. Alle info omtrent de vereniging kan bekomen worden bij Hubert De Vooght op het telefoonnummer 0476 24 18 43. (WK)