S-Plus senioren uit Izegem brengen hulde aan de kampioenen

Voor de jaarlijkse kampioenenhulde trok het Izegemse S-Plus seniorengezelschap naar de feestlocatie Vonk in Kachtem.

De vereniging telt 300 leden en er meldden zich 66 feestvierders. Voorzitster Jenny Vandevoorde was best tevreden met de grote opkomst.

Na de feestmaaltijd was het tijd om de kampioenen te huldigen. In het bowlen kroonde Roger Marurisse zich tot koning en Vera Verbrugghe tot koningin. In het kaartleggen werd Jacques Windels kampioen bij de heren en Linda Deneir bij de dames. In het petanque was de trofee bij de heren voor Noel Devoldere en bij de dames voor Erica Vermote. (CLY)