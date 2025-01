S-plus huldigt kampioenen tijdens nieuwjaarsontmoeting

Veel volk voor de nieuwjaarsontmoeting van de seniorengroep S-plus. Ook de kampioenen werden er gehuldigd. Benny Teerlynck kroonde zich tot beste kaarter. De ereplaatsen waren voor Frans Soenen en Serge Everaert. Marie-José Demunster ontving de rode lantaarn. Mireille Dhont was kampioen met de teerlingbak en in die discipline waren de ereplaatsen voor Gerda Bostoen en Jozef Gevaert. Jacqueline Decoene kreeg als rode lantaarn een attentie. “Wij organiseren elke maand een kaarting en teerlingbak en tweemaal per jaar een etentje. Van mei tot november is er elke maandagnamiddag een uitgestippelde fietstocht”, aldus coördinator Luc D’hont. (MVD/foto MVD)