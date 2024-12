S-Plus huldigt kampioenen

De leden van S-Plus huldigden hun kampioenen. In het bowlen toonde Jacky Baeland zich de sterkste met 3.295 punten. Tweede werd Patrick Roosenboom, derde Johan Lambrecht. Christa Vuylsteke mocht met de rode lantaarn naar huis. Annie Dejonghe was de beste aan de teerlingbak, voor Madeleine Vandevondele en Chantal Bockstaele. Christine De Meester ontving de rode lantaarn. In het kaartspel eindigde Marc Vercoutere als eerste voor Jenny Debusschere en Marcel Petit. Cecile Verstraete kreeg de rode lantaarn. In het rummikubspel won Marie-Thérèse voor Christiane Dierckens en Roos Coudenys. De rode lantaarn was voor Christel Coudenys. (LB/foto Luc)