Rummikubtornooi OKRA is schot in de roos

Okra Meulebeke organiseerde vrijdag een rummikubtornooi in zaal Ter Deeve. Met maar liefst 92 deelnemers uit West- en Oost-Vlaanderen mag je van een succes spreken. Een puike organisatie, geleid door Eric Neirinck, zorgde er voor dat men na drie uur rummikubplezier tot de prijsuitreiking kon overgaan. Dit is de top 10: 1. Ludwine Detremmerie (Waregem), 2. Godelieve Desplenter, 3. Lena Deruyter, 4. Wim Demedts, 5. Linda Desmet, 6. Eliane Vancoillie, 7. Luc Vanseveren, 8. Jacques Queqain, 9. Ingrid Landuyt, 10. Carine Depui. De rode lantaarn was voor Wilfried Vancoillie. Op de foto de prijswinnaars samen met voorzitster Myriam Sabbe, Eric Neirinck en schepen Jean-Marie Gunst. (LB/foto Luc)