Rudi Vranckx trapt Vl@s-jaar op gang

Voor interessante lezingen van deskundige gastsprekers met naam en faam moet je al een decennialang bij Vl@s Groot-Jabbeke zijn. Niemand minder dan Rudi Vranckx is de eerste gastspreker op de indrukwekkende agenda dit jaar. “We hebben 2024 afgerond met niet minder dan 374 leden en opnieuw bekleden wij de eerste plaats op de ranking van Vl@s West-Vlaanderen. We zijn zelfs de derde grootste afdeling over de vijf Vlaamse provincies heen”, zegt een trotse voorzitter Luc Puystiens.

Grote namen

“Dat is de verdienste van de hele bestuursploeg, maar ons programma trachten we nauw aan te sluiten op de interessesfeer van onze doelgroep. Voor senioren tellen vooral financiën, justitie en gezondheid.” In de voorbije elf jaar passeerden ruim 100 sprekers de revue, onder wie heel wat grote namen zoals Pieter Timmermans, Herman De Croo, Hendrik Vos, Jean-Marie Dedecker, Dirk Frimout, Stefaan Blommaert, Tom Van de Weghe of Jef Vermassen. “

“Op donderdag 16 januari om 14.30 uur bijten we in het Vrije Tijdscentrum Jabbeke de spits af met Rudi Vranckx. In de lezing Oorlogen en problemen van onze tijd geeft Rudi Vranckx duiding bij grote wereldconflicten. Hij zal een heldere blik op de situatie in onder andere Israël, Palestina, Syrië en Oekraïne werpen. Verder hebben we nog enkele ronkende namen op ons programma dit jaar. Zo komen ook Rik Torfs, Koen Geens, Noël Slangen, Björn Soenens, Walter Damen, Jan Balliauw… nog langs. Persoonlijk kijk ik enorm uit naar de lezing van Björn Soenens over Amerika op 24 april. Momenteel ben ik zijn boek De laatste walvis, het ongezouten verhaal van Amerika aan het lezen. Indien zijn lezing zelfs maar half zo goed zou zijn als dit boek, zal dit een echte topper zijn! Graag hoop ik ooit twee grote economen en opiniemakers, Paul De Grauwe en Geert Noels, in Jabbeke te mogen verwelkomen.” (P.A.)

Vl@s-leden betalen 7 euro, niet-leden 12 euro. Info: luc.puystiens@outlook.be