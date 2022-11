Rotary zorgt samen met Sinterklaas voor elk kind

Sinterklaas brengt begin december heel wat moois en lekkers naar de kinderen. Maar voor veel kinderen met een moeilijke thuissituatie is dat niet zo.

“Daarom werken we samen met het Kinderkansenfonds en willen we ervoor zorgen dat de sint ook zijn weg vindt naar kinderen in gezinnen die het wat moeilijker hebben. Want elk kind verdient een mooie herinnering die hij of zij aan de klas kan vertellen”, zegt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren. Het Kinderkansenfonds is een fonds bij de Koning Boudewijnstichting in de vorm van een schenkerskring en is een initiatief van Rotary Gistel vzw, de afdeling voor de regio Gistel, Koekelare, Ichtegem en Oudenburg. Het Huis van het Kind en het Welzijnshuis zullen Sinterklaas een handje helpen om dit speelgoed te bezorgen aan gezinnen die het nodig hebben. “Dankzij dit Kinderkansenfonds en Rotary kunnen we samen met de sint 40 kinderen blij maken met educatief speelgoed”, zegt Iris Herteleer, coördinator van Het Huis van het Kind.

Op de foto tonen Marc Boudolf, Ann Boudolf en Nand Fiems van Rotary Gistel, samen met burgemeester Anthony Dumarey, schepen Gino Dumon en Iris Herteleer de mooie dozen educatief speelgoed voor kindjes van 0 tot 6 jaar.