Rotary Maldegem blaast 35 kaarsjes uit: “Mooie projecten gesteund”

Rotary Maldegem bruist meer dan ooit. Zo organiseerde de serviceclub onlangs in Eventhall ME een gala-avond met optreden van ABBA4U, lanceerde ze de vijfde editie van haar ‘Join us!’-magazine en viert ze binnenkort haar 35ste verjaardag. “We zijn klaar om er een prachtig jaar van te maken”, blikt voorzitter Carlos Meire enthousiast vooruit.

“De vijfde editie van ons ‘Join Us!’-magazine, waarin we onder meer een overzicht brengen van de goede doelen die we steunen, is een perfect voorbeeld van onze gezamenlijke kracht”, gaat Carlos verder. “Het is het resultaat van de passie en inzet van vrienden, die naast hun drukke bezigheden vastberaden zijn om een positieve verandering teweeg te brengen in het leven van anderen. We bieden daarbij steun aan projecten die vaak in de schaduw staan, maar met een beetje extra aandacht en hulp een wereld van verschil kunnen maken”, aldus Carlos, die ook benadrukt dat Rotary vandaag de dag niet langer alleen de plek is waar notarissen en dokters wekelijks samenkomen. “We willen af van het elitaire imago dat rond Rotary hangt. Het is een vriendenclub die bestaat uit ondernemende vrouwen en mannen met een grote diversiteit aan beroepen.”

Nieuwe voorzitter

“Veel leden gebruiken Rotary ook om hun professionele netwerk uit te breiden, zowel nationaal als internationaal. Rotary is immers actief in maar liefst 220 landen. Door ons samen in te zetten, creëren we een serviceclub waarin de expertise, het netwerk en de dynamische aanpak van onze leden optimaal benut kan worden voor zowel lokale als internationale goede doelen”, klinkt het bij de serviceclub, die ook in 2025 weer heel wat op touw zet.

“Eind januari klinken we tijdens onze nieuwjaarsfeest op de 35ste verjaardag van onze Maldegemse afdeling en 50 jaar lidmaatschap van stichtend lid Erik Boels, die dan ook zijn 87ste verjaardag viert. In maart organiseren we dan weer een avond met Lieve Blancquaert en in samenwerking met Rotaryclub Brugge Zuid ook een symposium in het kader van Global Recycling Day”, besluit voorzitter Carlos Meire, die op 30 juni de fakkel doorgeeft aan Mieke De Buck.

Zin om zelf deel uit te maken van Rotary Maldegem? Stuur dan vlug een mailtje naar rotary.maldegem@gmail.com.