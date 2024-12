Rotary en de Sint geven kansen aan kwetsbare jongeren

Rotaryclub Poperinge kocht voor meer dan 1.000 euro aan chocoladepakketten bij De Loods, een voorziening in jeugdhulp die kinderen en hun gezinnen in moeilijke omstandigheden ondersteunt.

Elk jaar verkoopt De Loods chocoladepakketten. Met de opbrengst kunnen kinderen en jongeren extra mee op kamp, is er meer ruimte voor de uitbouw van hun hobby’s, wordt hun leef- en leerwereld rijker. “De Rotaryclub Poperinge werkt al jaren samen met De Wervel, dat kansarme gezinnen in Poperinge steunt door het bieden van hulp zoals voedselpakketten en kledij”, vertelt Guy Louvet van Rotary Poperinge. “De aangekochte chocoladepakketten schenken we aan De Wervel. Deze pakketten worden bezorgd aan kansarme gezinnen met kleine kinderen in Poperinge. Zo steunt Rotaryclub Poperinge in één klap twee goede doelen in onze stad.”