Rotaract Ieper-Poperinge viert 50ste editie van Avondfeest op 14 oktober: “Oosters thema dit jaar”

Rotaract Ieper-Poperinge organiseert op 14 oktober al voor de 50ste keer hun welbekende Avondfeest. We blikken vooruit met de nieuwe voorzitster Colette Cherchye.

Colette Cherchye is 26 jaar. “Ik ben afkomstig uit Ieper, maar woon intussen in Kortrijk”, vertelt ze. “Ik ben aan de slag als marketing manager bij Break Point, deel van de G&V Energy Group. In mijn vrije tijd ben ik sinds 2018 geëngageerd bij Rotaract Ieper-Poperinge. Dit jaar volg ik Eline Jadnanansing op als voorzitter. Het engagement zit in de familie. Papa is nog voorzitter geweest bij Kiwanis en mama is actief bij Zonta.”

Zus organiseert

Naast culturele activiteiten en bijeenkomsten in een ongedwongen sfeer richten ze sociale activiteiten in. “Dat wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door het organiseren van ons succesvol Avondfeest. Mijn zus Edith is eveneens lid van Rotaract en een van de organisatoren van ons Avondfeest. Samen met Seppe Jansegers is Edith de trekker van de werkgroep.”

Eerste keer in 1973

In 1973 vond de oprichting van Rotaract Ieper-Poperinge plaats met een eerste galabal in oktober van dat jaar, toen nog in de Lakenhalle. Dat meldt een van de stichtende leden Patrick Donck. “We zullen dit op 14 oktober dus voor de 50ste keer organiseren. Helaas niet onafgebroken, want in 2020 stak corona er een stokje voor. In 2021 kon het wel doorgaan, tussen twee lockdowns door. De receptie houden we dit jaar iets exclusiever en is niet langer voor iedereen toegankelijk. Verder veranderen we weinig aan het bekende succesformule: een champagnebar boven en beneden de cocktail -en masterbar. We starten om 22 uur en omstreeks 5 uur eindigt het feest. Qua inkleding gaan we telkens all-in. Op de affiche zie je al een tipje van de sluier over het thema. We gaan de oosterse toer op dit jaar.”

50 leden

Rotaract Ieper-Poperinge telt 50 leden. “Dat zijn 45 leden en vijf seniorleden. Er zijn dit jaar 15 stagiairs. Daar mogen we trots op zijn. Het bewijst dat jongeren in Ieper zich blijven engageren. Als kersvers voorzitter is Avondfeest het eerste grote evenement van het nieuwe werkjaar. Verder blijven we verder inzetten op onze sociale projecten. Onlangs startten we een samenwerking met vzw De Letterhop en dat is heel boeiend”, aldus Colette Cherchye.