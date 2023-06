Rode Valken klaar voor gouden jubileum: “De jeugdvereniging zit voor altijd in mijn bloed”

De jaarlijkse barbecue van de Rode Valken in Oudenburg staat op zaterdag 24 juni in het teken van de 50ste verjaardag van de jeugdvereniging. Nadat het 45-jarig bestaan in 2018 uitgebreid werd gevierd met een barbecue in de Arnolduszaal, wordt deze keer geopteerd om te feesten aan het eigen lokaal, Uze Blokhut, aan het Jeugdpad.

Drijvende krachten van de Rode Valken zijn vandaag nog altijd Annick Garsbeke, samen met echtgenoot Danny Michiels en dochter Ine. En uiteraard kunnen ze rekenen op een sterke leiding. “De jeugdvereniging zit voor altijd in mijn bloed. Ik ben een Rode Valk in hart en nieren”, zegt Annick.

De Rode Valken werd in 1973 opgericht als een afdeling van het Socialistisch Kinder- en Valkenverbond (SKVV). Bezieler was Annicks papa Robrecht Garsbeke, die steun kreeg van Erich Desmedt en André Vanheessen. De eerste activiteit vond plaats in januari 1973. Toen had de jeugdbeweging nog geen lokaal, dus kwamen de kinderen samen in de garage van André of in de kelder van Robrecht.

Uze Blokhut

Al in de zomer van 1973 startte de bouw van een eigen lokaal aan het Jeugdpad, op gronden van de stad. Robrecht en zijn medestanders van het eerste uur bouwden Uze Blokhut eigenhandig.

De bezieler van de Rode Valken overleed op 4 augustus 2007 op 68-jarige leeftijd. Nog altijd zet dochter Annick als secretaris het levenswerk van haar papa verder.

Samen met de kinderen, ouders en sympathisanten viert de Rode Valken op zaterdag 24 juni een gouden jubileum met een uitgebreide barbecue. Op het menu staan enkele stukken vlees, koude groentjes, fruit en brood. Een kaart kost 18 euro voor volwassenen, 12 euro voor kinderen beneden 12 jaar. Er zijn ook dessertbordjes voorzien voor de prijs van 6 euro. Na het eten zal het feest pas goed losbarsten op de dansvloer.

Meer info: annick.garsbeke@telenet.be of 0474 41 15 68.