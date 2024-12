Rode Kruis Lendelede is klaar voor de volgende vier jaar

Binnen het Rode Kruis zijn er om de vier jaar verkiezingen om een nieuw afdelingscomité samen te stellen. De grote vernieuwing is dat huidige voorzitter Madou Hannelore haar mandaat niet meer opneemt als voorzitter maar wel in het bestuur blijft zetelen als hoofdarts. Vanaf 1 januari 2025 wordt haar taak overgenomen door Dylan Polfliet.

Zelfstandig vastgoedmakelaar Dylan Polfliet (29) zal vanaf 1 januari 2025 de taak van voorzitter overnemen. Binnen de afdeling is Dylan al negen jaar actief, dit zowel als vrijwilliger, lesgever, hulpdienstverantwoordelijke en secretaris. De rol van secretaris zal vanaf 1 januari 2025 overgenomen worden door Gwendoline Debruyne.

“Voor de komende vier jaar willen we de juiste mensen op de juiste plaats krijgen. De afgelopen jaren zijn we achter de schermen al druk bezig geweest om onze afdeling opnieuw in de kijker te plaatsen en te groeien waar we kunnen. Momenteel bestaat onze afdeling uit 25 vrijwilligers, die we kunnen terugvinden in de sociale hulpverlening, bloedinzameling, uitleendienst, hulpdienst en vorming. Toch staan we de komende jaren ook voor enkele pittige uitdagingen om onze werking te kunnen blijven garanderen. Zoals het aanwerven van extra vrijwilligers en het vervangen van het wagenpark”, klinkt het bij de plaatselijke afdeling.

‘Hartveilig’

“Met ons recent team vorming staan we ook klaar om de bevolking opnieuw cursussen aan te bieden. Dinsdag 7 januari 2025 start trouwens onze combinatiecursus Eerste hulp – helper in Lendelede. De inschrijvingen lopen goed, er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. Deelnemen kan vanaf 16 jaar. We hopen volgend jaar ook meer in te zetten op het project Hartveilig en zoveel mogelijk mensen te leren reanimeren.” (IB)

Meer info: voorzitter@lendelede.rodekuis.be.