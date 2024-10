Rita is kampioen bij petanqueclub De Vlaschaard

Petanqueclub De Vlaschaard hield haar kampioenenviering nabij de petanquevelden vlakbij de voetbalvelden van Winkel Sport. De zeventien leden van de vereniging komen iedere dinsdag, als het weer het toelaat, samen om er een wedstrijdje petanque te spelen. Alles is eigenlijk begonnen toen enkele buren besloten om petanque te spelen. Samen met de gemeente hebben we de petanquevelden die er lagen wat opgeknapt. Sindsdien genieten we wekelijks van de gezellige samenkomst”, aldus de enthousiaste leden. In september wordt de kampioen telkens in de bloemetjes gezet. Rita Vanlerberghe toonde zich dit jaar de beste. (BF/foto JS)