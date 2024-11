Ribbetjes in overvloed bij de KSA

Opnieuw feest bij de KSA Tijlsbond met locatie in de Vichtestraat. Vorige zondag plantte men in groep zo’n 1.200 bomen aan en komende zaterdag 16 november is er voor het eerst een ribbetjesfeest. Deze lekkernij kan in overvloed gegeten worden voor de prijs van 20 euro (kinderen 15 euro). Vanaf 18 uur is er aperitief en daarbij aansluitend het eetfestijn in het KSA-lokaal Den Osse. De leiding zorgt voor een verrassing, want als dessert is er taart, waaronder de authentieke perentaart op grootmoeders wijze. Deze jeugdbeweging heeft over enkele weken een afspraak met de Sint. De oud-leiding organiseert op zondag 1 december een mosselsouper in het ontmoetingscentrum d’Iefte. Traditioneel een middag die vooraf uitverkocht is. (MVD/foto MVD)