Recreatieve volleybalclub Ledavo uit Lendelede bestaat 50 jaar en viert dat met gezellig etentje

De recreatieve volleybalclub Ledavo mag 50 kaarsjes uitblazen. Al een halve eeuw lang zijn de dames (en sinds 40 jaar ook heren) iedere maandagavond op post om recreatief volleybal te spelen in de sporthal. Het gegeven is uniek: jong en oud, heren en dames, iedereen speelt er samen.

Het waren in 1972 Carlos Verbeke en wijlen Lieve Desmet die de kat de bel aanbonden. Kinesist Carlos Verbeke zette mee de schouders onder een damesploeg die op recreatieve basis kon volleyballen. De sport was in die tijd nog helemaal niet ingeburgerd.

De spelregels kregen de dames snel onder de knie, de eerste jaren werd ook gespeeld in de sporthal van de school. Ledavo, wat staat voor ‘Lendelede, dames en volleybal’ groeide uit de KAV-turnsessies en zou zelf de voedingsbodem blijken voor wat later Jacky Jeans Lendelede werd.

Toen er op Steuren Ambacht een sporthal werd neergepoot verhuisden de dames richting de nieuwe infrastructuur. In 1982 was er een tekort aan speelsters en zo deden de heren ook hun intrede. 40 jaar later is Ledavo nog altijd gemengd.

Van 22 tot 70 jaar

De wedstrijden die gespeeld worden zijn altijd recreatief. Tegen maandagavond moet je laten weten of je er bij kan zijn, waarna er twee teams worden samengesteld die het die avond tegen elkaar zullen opnemen.

Ledavo speelt het hele jaar door en is ook een vriendenclub die vroeger ook heel wat reisjes en etentjes organiseerde. Ook de verjaardagen werden in groep gevierd. De intrede van de heren zorgde er ook voor dat er al eens langer werd nagekaart. Niet in de bar van de sporthal, want die hield op maandagavond de sluitingsdag.

Ledavo telt nu 18 ingeschreven leden tussen de 22 en 70 jaar. Na het volleybal gaat men een glas drinken in De Kroone. Valerie Delva is de huidige voorzitster. “We zijn ook van plan om onze koninklijke titel aan te vragen. Om ons halve eeuwfeest te vieren trekken we op zaterdag 30 april naar het Cleen Schardouw voor een etentje. Alle leden en oud-leden die we konden traceren zijn daar uitgenodigd.”

