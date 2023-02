Raoul Devlieger volgt Jean-Pierre Janssens op als voorzitter YEP-KVO-senioren uit Oostende

Na tien jaar voorzitterschap, in navolging van wijlen Herman Crabeels, stichter van de KVO-senioren in Oostende, heeft Jean-Pierre Janssens (73) zijn functie overgedragen aan Raoul Devlieger (78), die eerder actief was in de vereniging als public relations.

Jean-Pierre Janssens heeft enorme verdiensten in de werking van de KVO-seniorenclub, die onder zijn leiding omgedoopt werd tot YEP (Young Elderly People). Maandelijks organiseren ze een dansactiviteit, eerst in de Albertparkstadion, de jongste jaren in Zaal Ten Stuyver.

Dansnamiddag

Jean-Pierre Janssens wordt benoemd tot erevoorzitter. Micheline Demol (penningmeester), Vera Eeckhout (secretaris) en Danny Vandeput (secretaris) behouden hun functie. Onder voorzitterschap van Raoul Devlieger zal de vereniging, met meer dan 250 leden, de maandelijkse activiteiten voortzetten in Ten Stuyver. Op donderdag 2 maart komt muzikant-zanger Jo Arend (bekend van zijn Fats Domino concerten) de dansnamiddag leiden. Op 6 april treedt Eddy Clarisse op en op donderdag 4 mei nodigt dj Bolle uit ten dans.

YEP organiseert ook speciale events. Op zaterdag 18 maart staat een kaasavond op het programma in zaal Ten Stuyver, met liveoptreden van zanger Kurt Bataille (trainer van U21 KVO en KSV Bredene). Inschrijven kan via YEP-KVO BE57 0682 2562 2835. Op zondag 4 juni volgt het jaarlijks YEP-feest in Ten Stuyver met optreden van tal van vedetten (namen nog niet bekend). (FRO)