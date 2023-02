RAKastan wil Roeselare overspoelen met kleine gelukjes

‘RAK’ staat voor Random Acts of Kindness, ofwel willekeurige, vriendelijke handelingen. Je doet iets voor een ander, zonder er zelf voordeel uit te halen. RAKastan wil mensen stimuleren om zelf kleine gelukjes te verspreiden en zo Roeselare nog warmer en zorgzamer te maken. “Want door mensen blij te maken, wordt je zelf gelukkiger en gezonder.”

“In september vorig jaar gingen we in Roeselare van start met RAKattack”, vertelt Hanne Lewyllie, netwerkcoördinator van Gezonde Buurt Midden West-Vlaanderen. “Nu maken we een doorstart en gaan we verder onder de nieuwe naam RAKastan. RAKastan betekent ‘het land van de kleine gelukjes’ en bovendien is het een vervoeging van het Finse werkwoord ‘houden van’. Daarbij hoort ook een nieuw en speels campagnebeeld.”

RAKtivisiten zijn mensen die attente daten uitvoeren en sinds vorig jaar zijn er verschillende actief in Roeselare. Sofie Rycquart van ‘Onze Helpende Handen’ is er één van. “Wij verspreiden overal kleine gelukjes, ongeacht de rang of stand. Dat kan heel klein zijn: de deur openhouden voor iemand, een lief berichtje sturen of glimlachen als je iemand kruist in de straat. Daarnaast willen we ook andere mensen stimuleren om dit te doen, want anderen blij maken, geeft jezelf een goed gevoel.”

Ook stad Roeselare steunt dit initiatief: “Het is belangrijk om in te zetten op menselijk contact na enkele moeilijke jaren”, vertelt schepen Michèle Hostekint. “Via deze kleine impulsen wakkeren we ontmoeting aan en kunnen we eenzaamheid doorbreken. In 2023 willen we Roeselare overspoelen met RAK’s en zo samen meebouwen aan een warme, zorgzame stad.” Naast de stad, zetten ook een twintigtal Roeselaarse organisaties hun schouders onder dit initiatief. Zij verspreiden kleine gelukjes en bouwen mee aan RAKastan.

Pannenkoeken voor de Internationale RAKweek