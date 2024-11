Raf Van de Velde is erevoorzitter van Alte Herren: “Club is voor altijd in mijn hart”

Nadat ze hem met een smoesje naar een vriendschappelijke wedstrijd van veteranenvoetbalploeg Alte Herren hadden gelokt, werd Raf Van de Velde door het bestuur en de spelers tot erevoorzitter gebombardeerd. “Dit had ik echt niet verwacht”, reageerde hij.

“Voetbalclub Alte Herren is in 1986 ontstaan. Raf was een van de mensen die onmiddellijk bereid was om mee zijn schouders onder de nieuwe ploeg te zetten”, vertelt Robin Van Kerschaver. “Aan het begin van het seizoen 1986-1987 sloot de ploeg zich aan bij een West-Vlaamse competitie voor veteranen.”

Veel functies

Omdat Raf binnenkort 88 jaar wordt, kreeg hij zowel van zijn familie als van zijn dokter de raad om het kalmer aan te doen. Daarom heeft hij besloten om het werk aan de jongeren over te laten en voortaan als toeschouwer te genieten van de voetbalsport. Bij Alte Herren wilden ze zijn afscheid niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Zij nodigden hem vrijdagavond uit op een wedstrijd tussen de vroegere en huidige Alte Herren, met de bedoeling om Raf na de wedstrijd te huldigen. Dat zowel de Alte Herren op rust als de huidige spelers hem een warm hart toedragen, werd bewezen doordat ze met velen op de wedstrijd afkwamen.

Na de wedstrijd blikten voorzitter Tony Van Speybroeck en Jeffry Bogaert terug op het werk dat Raf de afgelopen jaren voor de ploeg gedaan heeft. Hij heeft volgens de sprekers bijna alle functies vervuld die bij een voetbalploeg horen. Hij was voorzitter, maar ook onder meer coach, verzorger, materiaalmeester en délégué.

Herinneringen

Raf had deze hulde niet verwacht. Hij was dan ook even sprakeloos. “In de 37 jaar die ik bij Alte Herren heb beleefd, heb ik veel vrienden gemaakt en zijn er veel mooie herinneringen ontstaan die mij altijd zullen bijblijven. De mooiste herinnering is de eerste wedstrijd die we ten voordele van Kom op tegen Kanker inrichtten. We speelden tegen een ploeg van artiesten en vedetten uit verschillende sporten. Die wedstrijd bracht 138.000 frank op voor het goede doel. Ik ben nu niet meer actief betrokken bij de ploeg, maar ik zal de Alte Herren in mijn hart blijven dragen”, besloot Raf zijn dankwoord. (LV)