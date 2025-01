Quizclub Kwistet Weh schenkt quizgeld aan goed doel: “2.000 euro voor De Wervel”

De Poperingse quizclub Kwistet Weh organiseerde afgelopen december een quiz ten voordele van De Wervel Poperinge. In totaal namen 180 mensen deel en kon er 2.000 euro ingezameld worden voor het goede doel.

De Poperingse quizclub Kwistet Weh werd in juni 2006 opgericht. “Op een quiz in Lendelede waren we met twee groepen uit Poperinge aanwezig. Hoe kon het dat we zo’n afstand moesten afleggen om te kunnen quizzen. Zo kwam quizclub Kwistet Weh tot stand”, zegt Piet Geerardyn, één van de oprichtende leden. Samen met Bart Folens en Stephan Ryngaert richtte hij de club op. “Elke derde vrijdag van de maand, behalve tijdens de twee zomermaanden. En om het in quiztermen te zeggen: we behoren tot de categorie lichte D-quiz. Maandelijks hebben we zeven à acht tafels aan quizzers. Maandelijks is een andere ploeg verantwoordelijk om de quiz samen te stellen. Vanaf dit jaar komen we voor onze maandelijkse quiz samen in de Bres. Jarenlang waren we welkom in het Romanhf. Chantal en Fabien zijn we heel dankbaar.”

Al enkele jaren organiseert de club een quiz ten voordele van het goede doel. “Ondertussen werd de quiz al voor de elfde keer georganiseerd. Dat begon in JOC De Kouter met 50 tafels met een groep van vier personen. In het begin werd de opbrengst geschonken aan de Koning Boudewijnstichting. Later werd de beslissing genomen om het ingezamelde bedrag rechtstreeks te storten naar ons goed doel en dat is De Wervel in Poperinge.

Goed doel

Personen en gezinnen in nood, in bestaansonzekerheid en in (kans)armoede kunnen er in De Wervel terecht. In de voedingswinkel kunnen de mensen wekelijks gratis een hoeveelheid voedingswaren. Daarnaast is er ook sociale begeleiding voor andere noden. “In De Wervel wordt zeer goed werk geleverd. Op de quizavond zijn er 120 vragen. Wie goederen meeneemt voor de voedingswinkel van De Wervel zoals chocolade, bloem, suiker… krijgt tien antwoorden. De vrijwilligers van De Wervel zijn er op die avond ook aanwezig en de goederen nemen ze onmiddellijk mee.”

Onlangs werd de cheque overhandigd aan De Wervel. “Er kon opnieuw een mooi bedrag van 2.000 euro overhandigd worden. De quizavond verliep opnieuw zeer vlot. De quiz maken Dominique Russe en ik samen op. We zijn nu de trekkers van de club. Ondertussen wordt de quiz in OC De Elver in Elverdinge georganiseerd. Dit jaar mochten we 180 quizzers verwelkomen, goed voor 45 tafels.”