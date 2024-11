Q4Gym-label voor Flink en Fris

De koninklijke gymclub Flink en Fris Roeselare behaalde opnieuw het prestigieuze Q4Gym-label, met een indrukwekkende score van 82,5 procent. Dat label wordt elke vier jaar opnieuw uitgereikt door Gymnastiekfederatie Vlaanderen, met steun van Sport Vlaanderen. Het is een belangrijke erkenning voor de hoge kwaliteit van de werking van jeugdclubs.

Het Q4Gym-label is een kwaliteitsinstrument dat is ontworpen om jeugdclubs te ondersteunen en hun werking naar een hoger niveau te tillen. “Dit label is een erkenning voor de voortdurende inzet en het harde werk van onze trainers, gymnasten, medewerkers en bestuur”, aldus voorzitter Andel Lefere. “We zijn blij met de positieve feedback, vooral over onze interne opleidingsprogramma’s voor trainers en onze focus op verbondenheid, hoewel we een grote club zijn.”

Met het behalen van het label heeft Flink en Fris zich niet alleen bewezen als een kwaliteitsvolle gymclub, maar ook als een club die blijft evolueren om haar leden de beste ervaringen te bieden. De inspanningen die gebeuren om de onderlinge banden te versterken en de focus op continue verbetering, onderstrepen de vooruitstrevende visie van de club.

Gymshow 2025

Naast deze prestatie kijkt de club met enthousiasme uit naar een aantal belangrijke evenementen. Eén van de hoogtepunten dit turnjaar is de Gymshow ‘Museum Night Fever’, waarin alle gymnasten, trainers en medewerkers hun talenten en creativiteit tonen. Dit evenement, dat altijd veel publiek trekt, is een voorbeeld van de passie en het harde werk van de club.

“Daarnaast organiseren we met de club diverse leuke activiteiten doorheen het jaar, zoals het Sinterklaasfeest, de Plusgames en de Dolfijne Week, waar de nadruk ligt op plezier, sportiviteit en het versterken van de samenhorigheid”, aldus Andel Lefere.

Flink en Fris Roeselare blijft zich inzetten om gymnastiek op een kwalitatieve manier te bevorderen, met een sterke focus op zowel sportieve prestaties als het zich goed voelen binnen de club. Met het behalen van het Q4Gym-label en de geplande evenementen in het vooruitzicht belooft de club een b(l)oeiend jaar te hebben, waarin zowel gymnasten als hun families volop kunnen genieten. (SM)