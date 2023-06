Promocar van OKRA te gast in Ruiselede

Het was onder een aangenaam zonnetje heerlijk shoppen op de wekelijkse vrijdagmarkt in Ruiselede. Al was er nog een opvallende gast aanwezig.

Niemand kon naast de ongewone marktwagen kijken, de promocar van OKRA-nationaal, netjes opgesteld tussen kerk en gemeentehuis. Met vrolijke instrumentale muziek en gratis koffie en koekje voor de passanten. André Schepens vertelt het opzet namens het bestuur.

“We kregen de kans om deze promowagen hier deze voormiddag op te stellen”, klinkt het. “Om promotie te maken en uitleg te verschaffen over onze seniorenbeweging en wat we zoal te bieden hebben. En dat is echt een breed scala van leuke zaken. Ik vermeld hier de fietstochten op maandag, de vier koffietafels met animatie, elke trimester eentje. De daguitstap, bedrijfsbezoekjes en heel wat culturele activiteiten, de eigen sneukeltoer voor onze leden en de dagfietstocht en straks ook nog nieuwe items, als dansinitiatie. Een van de toppers en specifiek voor OKRA is de dagformule ‘Toeren in de Moeren’, met honderden deelnemers uit alle afdelingen. OKRA richt zich niet exclusief tot de ‘oudere mensen met pensioen’.”

“Ook de 55-plussers komen ruimschoots aan hun trekken met ons attractief en toegankelijk programma. Onze promotie verloopt via mond-aan-mond-reclame, flyers en de mooie brochures van reizen OKRA. Ik heb daarnet al een gemoedelijk en informeel gesprek gehad met enkele mensen. En ja, ze denken er vol overtuiging aan om in september toe te treden tot onze OKRA-beweging. Ze zullen het zich niet beklagen. Het lidmaatschap kan al vanaf september en is geldig tot eind 2024.”