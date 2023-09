Primeur voor Orpheonisten, langverwachte kostuums klaar voor toonmoment: “Een mijlpaal in onze geschiedenis”

Deelgemeente Moere maakt zich op voor een feest. En wat voor eentje: de lokale trots Koninklijke Fanfare Orpheonisten neemt deze maand eindelijk hun nieuwe kostuums in gebruik. De vorige dateren al van de jaren zeventig. “Het toonmoment in primeur is voor onze eigen uitvalsbasis”, knipoogt voorzitter Rudi Clybouw.

De Orpheonisten, een muziekvereniging die al in 1862 het levenslicht zag, maakt al veertig tot vijftig jaar gebruik van dezelfde kostuums. De tand des tijds laat zich logischerwijs voelen en sommige pakken zijn tot op de draad versleten. Letterlijk. Omdat de vernieuwingsoperatie nogal een flinke duit kost, ging voorzitter Rudi Clybouw op zoek naar financiële steun bij het stadsbestuur. In maart keurde de gemeenteraad een mooie tegemoetkoming goed: de vereniging en het lokaal bestuur betalen elk de helft van de vernieuwingsoperatie die in totaal 60.000 euro kost. “Een voorwaarde was wel dat we de komende 25 jaar geen nieuwe kostuums mogen vragen. Maar gezien de vorige al zo’n 45 jaar meegaan, zie ik daar geen probleem in”, lacht een tevreden voorzitter. “Zonder steun van het stadsbestuur was dit project onmogelijk.” Dat de stad zo’n bedrag ophoest schreef burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) toen al toe aan het maatschappelijk belang van de fanfare. “Noem ze gerust een van de Gistelse cultuurambassadeurs.” De fanfare won eerder de jaarlijkse Cultuurprijs.

Op maat

En stilaan is het moment aangebroken om de nieuwe kostuums aan het grote publiek te tonen. “In totaal lieten we zeventig pakken maken. Dat zijn dus vesten, dassen, hemden of bloezen, broeken en schuitjes – de welbekende fanfarehoedjes. Je moet weten: alle exemplaren zijn op maat gemaakt van de muzikant. Dat wil zeggen dat wie met gestrekte armen speelt, zoals een trombonespeler, meer stof in de armen heeft dan pakweg een muzikant die het slagwerk verzorgt. Hiervoor trokken we drie pasdagen uit waarbij van ‘s ochtends tot ‘s avonds, ongeveer twintig minuten per persoon, maten werden genomen. Een heel karwei. We tellen 62 muzikanten en de acht extra reservekostuums zijn courante maten om in te spelen op mogelijke nieuwkomers. Ook dat is nieuw vergeleken met het verleden, want toen werden kostuums gewoon doorgegeven en had je muzikanten met te grote of te kleine kostuums.”

Lokale link

De pakken zijn van de hand van ontwerpster Riet Bleyaert uit Pittem. “Ze is een van de weinige die nog op maat werkt voor grote groepen. Maar net als voor ons, was dit voor haar een absoluut prestigeproject. Werkelijk, de samenwerking verliep fantastisch. We hebben met Stien Vandecasteele, Lien Zwertvagher en Trui Mergaert – dames die een band hebben met mode – een heus kostuumteam die alles vanuit onze vereniging mee in goeie banen leidde. Trouwens, op de kostuums pronkt ook een logo waarin zowel een verwijzing naar Moere als Gistel zit. Het lederen ontwerp hiervan is van de hand van STN.bags uit het naburige Zevekote én ze maakte ook de riemen.” Pas op 9 september zagen de muzikanten de kostuums voor het eerst. “Alles werd netjes geheim gehouden, niks lekte vroegtijdig uit”, lacht Rudi.

Toonmoment

Op zondag 24 september om 10 uur kan het grote publiek de kostuums ontdekken tijdens een parade in uitvalsbasis Moere. Om 11 uur volgt een officieel moment en een aperitiefconcert bij dorpscafé Molenhof. “Bij slecht weer verhuizen we naar het lokale ontmoetingscentrum.”

Gistel is aan de beurt op vrijdag 29 september om 18.30 uur met een rondgang in het centrum. Eventueel regenweer kan het evenement nog een weekje doen opschuiven. Wie de toonmomenten niet kan bijwonen, moet wachten tot de Ceciliafeesten op 18 november, een optreden in het Kursaal van Oostende op 26 november of het Lenteconcert van 27 april. “Hoe dan ook: onze nieuwe kostuums zijn een mijlpaal in onze geschiedenis. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk mensen dit heuglijke moment samen met ons willen beleven”, glundert een trotse Rudi.