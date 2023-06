Praesidium studentenclub Brihos wil nieuwe leden aantrekken: “Vernedering is uit den boze”

De Brugse studentenclub Brihos heeft de ambitie om volgend jaar minstens dertig nieuwe leden aan te trekken. En daarvoor wil Brihos ook de ouders meekrijgen: “We willen ouders geruststellen: excessief alcoholgebruik en vernederende dopen hebben bij ons geen plaats.”

De aan hogeschool Howest verbonden studentenclub Brihos is vast van plan om het ledenaantal op te trekken. De 35 jaar geleden opgerichte club telt nu zo’n zeventig actieve leden. “Na de coronacrisis hebben we hard gewerkt om mensen weer bij de club te betrekken. Het is een voortdurend proces, maar we zijn trots op de groei die we al gerealiseerd hebben”, zegt het nieuw verkozen praesidiumlid Wout Devlieger. “Maar we mikken toch nog hoger en hebben de ambitie om volgend academiejaar minstens dertig nieuwe leden aan te trekken.”

Dat wil Brihos bereiken met het promoten van de vele activiteiten waarvan leden kunnen genieten. Uiteraard allerlei feestjes, maar ook quizavonden, sportevenementen, karaoke, karten, en nog zo veel meer. “We zoeken ook altijd naar mogelijkheden om samen te werken met bedrijven voor evenementen en andere initiatieven. Bij Brihos geloven we in het bieden van kansen aan onze leden, zoals potentiële stages of werkgelegenheid via onze netwerken.”

Brihos probeert nog op een andere manier nieuwe studenten aan zich te binden: via de ouders. “Ja, we zijn studenten en houden wel van een pintje op zijn tijd, maar we zijn ons ook heel bewust van het belang van verantwoord drinken. We willen ouders geruststellen: excessief alcoholgebruik en vernederende en risicovolle dooprituelen hebben bij ons geen plaats”, zegt Wout Devlieger.

“Op al onze evenementen bieden we een assortiment aan non-alcoholische dranken aan die we extra aantrekkelijk maken door ze goedkoper te prijzen dan de alcoholische opties. Ons praesidium wil dus duidelijk maken dat niemand zich gedwongen moet voelen om te drinken.”

Teambuilding

Daarin nog gesterkt door het tragisch overlijden van Sanda Dia, die de dood vond bij een extreem doopritueel, staat Brihos ook voor verantwoord dopen van de schachten. “We houden ons strikt aan het doopcharter, maar gaan nog een stap verder: onze ontgroeningen zijn eigenlijk teambuildingactiviteiten, met de bedoeling om een hechte groep te vormen, dus. Vernedering is absoluut uit den boze. We streven ernaar een omgeving te creëren waarin iedere student zich veilig en gewaardeerd voelt.”

(PDV/foto DC)

www.facebook.com/Brihos