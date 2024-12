Postzegelclub KVBP brengt hulde aan leden

Tijdens de kerstveiling van de plaatselijke postzegelclub KVBP Torhout in zaal Club de B werden twee verdienstelijke leden gehuldigd. Vooreerst penningmeester Jean-Pierre Creminger, die al 50 jaar lid van de club is (sinds zijn 14de), waarvan 40 jaar in het bestuur. Hij trad in de voetsporen van wijlen zijn vader Antoon Creminger, die een gepassioneerde filatelist was. Ook Noël Clarysse uit Zedelgem, die al enkele decennia lid is, werd in de bloemetjes gezet. Hij mocht net als Jean-Pierre een pakket bieren in ontvangst nemen. Voorts kregen de twee koffiedames pralines: Erna Roels en Veerle Bruynooghe. Allen werden gefeliciteerd door schepen Elsie Desmet. Voorzitter Daniël Desloovere is in 2026 precies 50 jaar lid, waarvan 25 jaar voorzitter. In dat jaar viert KVBP Torhout zijn 60ste verjaardag, een briljanten jubileum. (foto JS)