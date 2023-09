Podcast ‘De Kollectie’ viert 50 jaar Zuid-West-Vlaams jeugdwerk

Zes Zuid-West-Vlaamse jeugdhuizen – De Stroate, Bolwerk, Quindo, JH Jakkedoe, JH Krak, JC Ten Goudberge – lanceren samen met projectvereniging Zuidwest een nieuwe podcast die 50 jaar jeugdwerk viert. De eerste aflevering verschijnt volgende week dinsdag.

Op dinsdag 19 september lanceert het Zuid-West-Vlaamse jeugdwerkcollectief Kolle de podcastreeks ‘De Kollectie’, te beluisteren via Spotify. Ze vertellen de verhalen van zes jeugdhuizen uit de regio. Samen met het cultuur- en erfgoedplatform Zuidwest brengen ze hiermee 50 jaar aan open jeugdwerk in kaart.

“Met de podcast benadrukken we het belang en de grote meerwaarde van sterk jeugdwerk in de regio. Zo hoor je verschillende kernleden en stichters reflecteren over hun tijd in de jeugdhuizen en de impact daarvan op hun verdere leven”, vertelt Emilie De Clerck, hoofdredactrice bij Quindo.

Met hun nomadische podcaststudio ‘de Podgrot’ ging Quindo op bezoek bij de verschillende jeugdhuizen. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe aflevering. De eerste gaat over het ontstaan van Jeugdhuis Jakkedoe in Waregem. “Je merkt aan de verhalen hoe zelfstandigheid en autonomie bij jongeren werd gestimuleerd. Zo vertellen de vrijwilligers bij Jakkedoe over hoe de nood aan repetitieruimtes uitmondde in een straffe eigen muziekwerking”, aldus Emilie.

De initiatiefnemers van Kolle vonden steun bij projectvereniging Zuidwest. “De podcast kadert in een groter project waarin we twee jaar lang werken rond erfgoed in de sector, het gaat zowel over archiveren als communiceren. We ondersteunen financieel, maar bieden ook begeleiding, expertise en zorgen ervoor dat ze kunnen leren van elkaar”, zegt Triene Vandenbussche.