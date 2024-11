Pieter (48) nieuwe dirigent van Margalikoor: “Jonge leden zeker welkom”

Het Margalikoor, Margarethakoor Lichtervelde, heeft sinds kort een nieuwe dirigent. Pieter Van Waesberghe (48) uit Brugge, is al vijf jaar koster-organist in Lichtervelde.

Het dirigentschap bij het Margalikoor was voordien een duobaan, met Koen Neirynck en Stefaan Geeraert. Maar door hun drukke schema zetten ze een stap terug. “Het koor ging op zoek naar een nieuwe dirigent, en aangezien ik hier altijd aanwezig ben bij de liturgie en de mensen goed ken, heb ik niet getwijfeld”, aldus Pieter, die organist is in Lichtervelde en occasioneel ook in andere kerken speelt en in het concertkoor Collegium de Dunis in Brugge zingt.

“We missen vooral mannenstemmen”

Het meerstemmig Margalikoor telt zo’n 27 leden, waarvan de meesten bij elke repetitie of liturgische viering aanwezig zijn. “Ons oudste zingend lid is Margriet Huyghe (93). Pol Vangheluwe, die het koor begeleidt met de piano, is ook altijd aanwezig. Wat een groot pluspunt is”, zegt Lena D’Heedene, bestuurslid bij het koor.

“We repeteren elke donderdagavond van 18 tot 19 uur in de weekdagkapel van de Sint-Jacobuskerk. Er zijn een zevental vieringen per jaar waar het koor zingt, zoals onlangs met Wapenstilstand, of tijdens het Margarethafeest in juli. In het verleden nam het koor onder andere deel aan een gospel evenement, en werkte het mee met de koren van St-Henricus en Lisenko. We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, ook jonge mensen zijn meer dan welkom”, aldus voorzitster Rosane Baert.

Religieus repertoire

“We missen vooral mannenstemmen”, zegt Pieter, “maar dat is in elk koor zo. Het is blijkbaar moeilijk mannen te motiveren om in een koor te zingen. Het Margalikoor is een kerkkoor, wat betekent dat het repertoire in hoofdzaak religieus is. Religieuze muziek en de boodschap die erachter zit, kan heel mooi zijn. Om bij het koor te zingen, is er geen muzikale scholing nodig, maar een wel goede stem. De grote troef bij het Margalikoor is het sociale contact en de vriendschap binnen de groep. Om de samenhorigheid te onderhouden wordt een traktaat voorzien als iemand jarig is en gaan we bijvoorbeeld één keer per jaar samen op stap.”