Petanqueclubs in Waregem kunnen vanaf nu binnen spelen

Zondagmiddag werd bij OC ‘t Gaverke in Waregem de nieuwe Boulodroom geopend. Het wordt de thuisbasis van De Poedels, De Bevers en de Gaverclub. Naast de drie Waregemse petanqueclubs zal ook Okra gebruikmaken van het gebouw, dat 12 terreinen telt. De omgeving werd voor een groot deel onthard en er leidt een nieuwe trage weg naar het ontmoetingscentrum.

In de lente van 2023 namen de brandweerkorpsen van Waregem en Beveren-Leie hun intrek in de nieuwe kazerne langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. De oude kazerne langs de Weversstraat moest een nieuwe bestemming krijgen. Maar het gebouw renoveren bleek onbegonnen werk. Het stadsbestuur besloot om de kazerne, de conciërgewoning en het dienstencentrum te slopen en een Boulodroom te bouwen voor meerdere petanqueclubs.

Tegen de achterkant van de Chirolokalen verrees afgelopen jaar een gloednieuw complex. “Dit is een hoogdag voor Waregem en voor alle petanqueliefhebbers. De Boulodroom wordt de nieuwe thuis van De Poedels, De Bevers en De Gaverclub, ook Okra zal gebruiken maken van het gebouw”, vertelt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). “Er zijn 12 velden, een secretariaat, berging en een cafetaria.”

Site onthard

De Boulodroom heeft een oppervlakte van 815 vierkante meter. “Met het terras en de buitenterreinen komen we uit op 1.250 verharde vierkante meter. Voor de werken was deze site voor 2.900 vierkante meter verhard. Er kwam dus heel wat groen bij, dat aansluit bij het aanwezige grasveld van de Chiro. Daarnaast kwam er een trage verbinding van de Weversstraat naar OC ‘t Gaverke.”

De oppositie vond bij de goedkeuring van het project dat het prijskaartje te hoog was. “De totale kostprijs bedraagt 1.5 miljoen euro. Maar van Sport Vlaanderen ontvingen we door het bovenlokale karakter van deze sportinfrastructuur een subsidie van 305.000 euro”, gaat Soens verder.

“Dat komt dus neer op 1.2 miljoen euro. Deel dat door alle gebruikers en de nieuwe open ruimte die hier gecreëerd werd, en die kost is relatief. Dit is een prachtig verhaal en we zijn zeer tevreden met het resultaat.” Soens kreeg tijdens zijn speech even een krop in de keel, toen hij de aanwezigen vertelde dat het burgervader Kurt Vanryckeghem zijn allerlaatste opening was.

Superman

“Kurt is een superman, een supercollega en een superburgemeester die zijn stempel heeft gedrukt op deze moderne stad. In die 24 jaar schepencollege hebben we nooit een deur hard achter ons dichtgeslagen. We hebben steeds naar een goede oplossing gezocht. Ik neem er mijn hoed voor af.”

“Openingen zijn altijd leuk, en deze is inderdaad bijzonder”, reageert Vanryckeghem. “De Boulodroom is een heel mooi project en een meerwaarde voor onze bevolking. Ook vrij uniek in Vlaanderen, zo’n binnenruimte voor de petanquesport. En de openheid die hier op het Gaverke werd voorzien is de moeite. Het is een nieuw groen dorpsplein.”