Petanqueclub Ter Deeve huldigt zomerkampioenen

Nu de herfst is aangebroken, vond petanqueclub Ter Deeve het tijd om hulde te brengen aan de zomerkampioenen.

De club telt momenteel 52 leden die hun speelnamiddagen hebben op woensdag (sinds het ontstaan van de club) en later ook op donderdag (nu reeds 19 jaar). Woensdagkampioen werd Eddy Defour, Jean-Pierre Joye mag zich vice-kampioen noemen. Nicole Tack kreeg de titel van eerste dame in het speelseizoen 2024. Als donderdagkampioen kwam Eddy Defour nog maar eens op de eerste plaats te staan. Vice-kampioen en eerste dame werd Liliiana D’Heyger.

Ook tijdens winter

Voorzitter Roger Kerckhof was gelukkig met de grote opkomst voor de feestviering. “Onze club is aan het 36ste speeljaar toe. Dit hebben we te danken aan een onze ijverige bestuursploeg en aan de uitmuntende locatie, hier in het dienstencentrum Ter Deeve. Die heeft er voor gezorgd dat we niet alleen enkele schitterende buitenvelden hebben maar dat we ook tijdens de winter onze hobby kunnen blijven beoefenen in de grote feestzaal.”

“Het was ons bestuurslid wijlen de heer Roger Vandegravele die, twee decennia geleden, met het idee op de proppen kwam om indoor petanque te spelen op dikke tapijten zodat we het grondoppervlak niet zouden beschadigen. Heel wat clubs benijden onze indoorinfrastructuur om petanque te spelen.”

Burgemeester Verwilst dankte het bestuur van de petanqueclub voor hun inzet om deze sporttak blijvend te promoten.

Lof van burgemeester

“Jullie zijn een voorbeeld van hoe de seniorenwerking hier in Ter Deeve gestalte krijgt. Dank zij de goede samenwerking met Ines Cardoen, het kloppend hart van ons dienstencentrum, wens ik jullie nog veel moed en kracht om de continuïteit van jullie petanqueclub te bewerkstelligen. We blijven zorg voor jullie dragen en wensen alle clubleden nog heel veel ontspannende jaren toe.” (LB)