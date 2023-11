Petanqueclub Om ter dichtst uit Zwevezele eert kampioenen

Petanqueclub Om ter dichtst vierde zijn kampioenen in ontmoetingscentrum Damberd in Zwevezele. Het werd een officiële ontvangst met aanwezigheid van burgemeester Lieven Huys en enkele schepenen. De burgemeester maakte de kampioenen bekend. Bij de dames is Frieda Demeulemeester vrouwelijke kampioene van het jaar. Tweede is Rita Vancraeymeersch en derde is Rita Steelant.

De mannen speelden ook petanque. Hier is Marc de Sloovere mannelijke kampioen van het jaar. Tweede is Bertrand Lannoo en derde is Patrick Strobbe. Er wordt petanque gespeeld op dinsdag en vrijdag in het kasteelpark in Zwevezele. Nieuwe leden zijn alvast welkom om het team te versterken. (NS/foto Nele)