Petanqueclub Kortemark huldigt kampioenen

De Kortemarkse petanquekampioenen werden in de bloemetjes gezet. De Kortemarkse petanquespelers hebben maar liefst acht kampioenen in vier verschillende categorieën. Algemeen kampioen werd Rita Duyvejonck bij de dames en Willy Willaert bij de heren. Vera Van Der Straeten en Willy Debruyne mochten zichzelf tot Winterkampioen kronen, terwijl Martin Somers en Kristien Brinckman de titel van Zomerkampioen mee naar huis namen. Jeannine Devisschere en Frans Devisschere werden dan weer kampioen vrij spel. Voor wie het voelt kriebelen om ook de petanquesport te beoefenen, kan hiervoor contact opnemen met Yves Schepens op het nummer 0472 53 39 47 of met Kristien Brinckman via 0472 87 55 35. (JDK/foto Coghe)