Petanqueclub hoopt op afdak

Petanqueclub PC Wijnendale groeit als kool. Onder het nieuwe bestuur met voorzitter Michel Van den Abeele is het aantal spelende leden in korte tijd opgelopen tot 43 en dit na enkele moeilijke jaren. Gevolg: er dreigt ruimtegebrek in en om het lokaal in de Baarsstraat. Een afdak kan de oplossing brengen.

PC Wijnendale beschikt over drie binnen- en twee buitenbanen.

“Mochten die buitenbanen overdekt zijn, dan zouden we ook in de winter en/of bij regenweer over in totaal vijf banen beschikken”, zegt Michel. “We vragen het stadsbestuur geen centen voor dit project, maar wel de medewerking om de toelating voor de overdekking rond te krijgen.”

De club komt elke donderdagnamiddag samen om petanque te spelen en eventueel iets te drinken in de knusse cafetaria die zich bij de binnenbanen bevindt. Aan die activiteit nemen gemiddeld tussen de 25 en de 30 mannen en vrouwen deel. “Intussen hebben we ook een petanquenamiddag op maandag ingelast”, vervolgt Michel. “Plus: we zijn van plan om van april tot en met juli elke eerste vrijdag van de maand een petanqueavond voor het brede publiek te organiseren. Op die avond hopen we tevens jong volk aan te trekken. Iedere aanwezige kan met petanque kennismaken en een paar partijtjes spelen.”

Hulde aan kampioenen

“Altijd weer is het onze bedoeling om mensen van Torhout en omgeving samen te brengen in een gezellige, sportieve sfeer. Door een partijtje petanque te spelen, worden de vriendschapsbanden aangehaald. Dat dragen we hoog in het vaandel. Blijkbaar wordt dat geapprecieerd, want het aantal leden blijft fors stijgen.”

Het bestuur bestaat uit voorzitter Michel Van den Abeele, ondervoorzitter Fernand Vandenbussche, secretaris Hilde Van Nieuwenhove, penningmeester Johan Clybouw, sportleider Johan Rondelez en medewerkers Gilberte Dimicollis en Ronny Logghe.

In aanwezigheid van de schepenen Elsie Desmet en Joost Cuvelier werden de kampioenen van het voorbije seizoen gehuldigd.

• Voorjaarscompetitie: dameskampioene Roos Sinnaeve en herenkampioen Jef Delrue.

• Zomercompetitie: dameskampioene Simonne Beernaert en herenkampioen Jef Delrue.

• Wintercompetitie: dameskampioene Roos Sinnaeve en herenkampioen Johan Rondelez. (JS)