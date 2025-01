Petanqueclub De Schakel huldigt beste spelers

Bij petanqueclub De Schakel waren ze toe aan het clubfeest met kampioenenhulde. Er werd hiervoor afgesproken in het Stationshuis in Merkem. De club bestaat dit jaar een kwarteeuw. Elke donderdagnamiddag spelen de leden in een vriendschappelijke sfeer twee partijen petanque in oc Stationshuis. Ze beginnen met een nieuw clubjaar op donderdag 16 januari om 14 uur en nodigen geïnteresseerden graag uit om kennis te maken met de club en het petanquespel. Iedereen is welkom. Voor meer info kan je terecht bij lokaal dienstencentrum De Schakel, 051 69 71 76 of via het mailadres dienstencentrum@wzccassiers.be. De kampioenen bij de mannen zijn Robert Lacour met 1.265 punten, gevolgd door Gerard Decoodt met 1.253 punten terwijl Geert Decancq met 1.226 punten derde werd. Bij de vrouwen zag de eindstand er als volgt uit: Godelieve Claeys is primus met 1.215 punten, Lieve Decoodt op de tweede stek met 1.175 punten en brons voor Mariette Lowagie met 1.199 punten. Op de foto zien we van links naar rechts Frans Verstraete, Godelieve Claeys, Robert Lacour, Gerard Decoodt en Geert Decancq. (foto JDM)