Petanqueclub De Rotse viert 40-jarig bestaan met 111 leden

Onlangs was het groot feest bij Petanque Club De Rotse Emelgem. De club vierde het 40-jarig bestaan. Normaal wordt er elke vrijdag van 13.30 tot 23 uur gespeeld op de buitenpleinen in de Mariastraat en om de twee weken op zaterdag. In de winter wordt uitgeweken naar de binnenpleinen in De Perelaar, het petanquecentrum in de Reperstraat.

De Perelaar was ook de plaats van afspraak om het 40-jarig bestaan te vieren. Vanaf 10.30 uur kwamen 111 leden samen om de mooie dag te beginnen met aperitieven, waarna een gesmaakte barbecue op het programma stond. Ondertussen werden de tripletten geloot voor een groots tornooi met 84 deelnemers. Na de koffie en een lekker ijsje werden drie partijen afgewerkt waarna de finale tussen de twee beste ploegen volgde om het tornooi af te sluiten.

Buren

Winnaars werd de ploeg Christiane Stevens, Guido Allewaert en Freddy Pattyn die het met 13-8 haalden van Giselle Parmentier, Johan Vandendriessche en Johan Allewaert. Op de derde plaats, eveneens met drie gewonnen partijen, Lydie Maes, José Parmentier en Marc Desmet. Deze drie ploegen werden bedacht met mooie prijzen en een geldprijs, waarna alle deelnemers mochten aansluiten om hun prijs af te halen.

De club groeide uit een groepje buren dat petanque speelde op een braakliggend stuk grond op de Rotsewijk. Initiatiefnemer was wijlen Willy Delbeke, indertijd thuisvoerder voor wasserij Deraedt. Zijn bestelwagen deed dienst als cafetaria. Met medewerking van het stadsbestuur kon korte tijd later uitgeweken worden naar de Mariastraat waar zes pleinen aangelegd werden. Er werd een bestuur gevormd met Freddy Tandt, wijlen Willy Delbeke en echtgenote Roza Maes die secretaresse werd en nog steeds deze taak met veel liefde vervult.

De club groeide en enkele bewoners van de Rotsewijk kwamen het bestuur versterken zoals Willy Holvoet en Monique Windels, wijlen Georges Vandaele en Erica Vermote (nog steeds lid), wijlen Norbert Demeulemeester en Yvette Grymonprez, en wijlen Hedwig Boucquet en Marijke.

Bestuur vervangen

Het ‘oude bestuur’ werd grotendeels vervangen in 2017, enkel secretaresse Roza Maes bleef haar taak verder vervullen. Jean-Luc Deruyck werd voorzitter en staat nog steeds aan het roer, net als zijn echtgenote Dorine Goeminne. Giovanni Derudder is medebeheerder en is nog steeds op post om iedereen ten dienste te staan net als zijn vriendin Natacha Cloet. Deze vijf doen er alles aan om de club zo goed als mogelijk draaiende te houden en verdienen dan ook alle lof van hun grote groep leden. (Guido A.)