Pekkerscorrida maakt rentree op kerstmarkt in Izegem die dit jaar op zondag 17 december op de Korenmarkt wordt georganiseerd

De Izegemse kerstmarkt veranderde al enkele keren van locatie, van de omgeving van de Sint-Tillokerk tot de Grote Markt, maar dit jaar wordt dus resoluut gekozen voor de Korenmarkt die al grotendeels heraangelegd is. Uiteraard valt er te eten en te drinken, maar opvallend is ook de terugkeer van de Pekkerscorrida die na enkele jaren afwezigheid nu voor de 13de keer georganiseerd zal worden.

De voorbereidingen voor de kerstmarkt op 17 december zijn volop bezig. “Bezoekers van de kerstmarkt mogen zich tussen 14 en 22 uur verwachten aan heel wat drank- en eetstanden, uitgebaat door lokale verenigingen en enkele ondernemers uit de omgeving van de Korenmarkt”, vertelt schepen van evenementenbeleid Lisbet Bogaert.

Er zijn verschillende acts en de leuke foto’s nemen kan in een photobooth. De kleinsten kunnen zich de hele middag uitleven aan het speelkot of zich laten schminken in de schepenzaal van het stadhuis. En natuurlijk kan ook de kerstman niet ontbreken… Hij brengt iets lekkers mee voor alle kinderen.

Loopwedstrijd van 5,25 kilometer

Dit jaar wordt opnieuw een pekkerscorrida georganiseerd, in samenwerking met de Izegemse atletiekclub IVAC. De wedstrijd verdween een tijdje, maar is nu dus terug. De loopwedstrijd start en eindigt op de Korenmarkt. Om 16.30 uur is er een kinderloop van 800 meter, voor kinderen tot 12 jaar. Om 17 uur start de loopwedstrijd van 5,25 kilometer. “Langs het parcours zorgen we voor de nodige ambiance met animatie, muziek en licht”, vertelt schepen Lisbet Bogaert.

Deelnemen aan de kinderloop kost 2 euro, deelnemen aan de corrida kost 10 euro. Wie zich vooraf inschrijft betaalt 8 euro. Vooraf inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier op www.izegem.be/kerstmarkt of per mail naar koen.vandommele@scarlet.be. De dag zelf kunnen deelnemers zich vanaf 15.30 uur inschrijven aan de site Strobbe (Baertshof).