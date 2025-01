Paul Meulebrouck nieuwe voorzitter AC Sodibrug

AC Sodibrug is 2025 gestart met een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter. Paul Meulebrouck neemt die functie over van Tom Kuystermans. “Ik zal met evenveel passie en energie het succesverhaal van onze club voortzetten.”

Tom Kuystermans werd tijdens de voorbije Algemene Vergadering bedankt voor zijn inzet en dynamiek. “Dankzij zijn harde werk en toewijding, ook tijdens uitdagende periodes, verdubbelde ons ledenaantal de voorbije twee jaar opnieuw naar een mooie 160 leden, met heel veel jeugd”, weet Paul Meulebrouck (63) uit Brugge. “Tom had een andere visie, die niet strookte met de doelstelling van onze club. Hij blijft wel lid.”

Twee organisaties

De nieuwe voorzitter is reeds 26 jaar lid van AC Sodibrug en wil de vereniging verder uitbouwen als de sociale, recreatieve en competitieve loopclub in Groot-Brugge waar iedereen zich thuis voelt en waar vriendschap centraal staat. We hebben een heel sterk bestuur. Ieder heeft een specifieke taak en met de Ekiden en de Zig Zag Natuurloop twee organisaties, wat voorlopig voldoende is. Die hebben dit jaar respectievelijk plaats op 31 augustus en 26 oktober.”

Bestuur

Het bestuur van Sodibrug bestaat uit Paul Meulebrouck als voorzitter, sportief verantwoordelijke en trainer van de competitielopers. Daarnaast zijn er Angelo Van Nevel (ondervoorzitter), Joeri Quintens (penningmeester), Danny Michiels (materiaalmeester) en de bestuursleden Dries Dierickx, Stefaan Derous als twee nieuwkomers, naast Jonas Meulebrouck, Bram Depickere, Dieter Viaene, Mieke Debacker, Wouter Fevery, Patrick De Jonckheere, Inge Van Royen, Geert Debaets en Ann Vangaever.

Rudy Everaert stopt als bestuurslid. “Ik werd destijds bij de oprichting van Sodibrug heel nauw betrokken”, herinnert hij. “In judo ben ik nog zeer vrij actief en ik wilde in de atletiekclub heel graag de fakkel aan jonge mensen doorgeven. Ik ben heel trots dat dit is gebeurd, met Paul als voorzitter.” (ACR)