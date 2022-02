Pasar Lendelede viert veertigjarig bestaan niet alleen met lokale activiteiten

Zaterdag 5 februari vierde Pasar Lendelede haar 40-jarig (of bijna 41-jarig) bestaan. In 1981 heette de vereniging nog Vakantiegenoegens en pas in 2008 veranderde de naam in Pasar. Bestuur en leden werden bij deze gelegenheid op het gemeentehuis ontvangen.

De eigenlijke startvergadering van de lokale organisatie dateert van 19 september 1981, toen onder de naam Vakantiegenoegens. Jacques Ostyn was de eerste voorzitter. Ook Eric Mestdagh, Guido Vanhoutte, Maria Witdouck, Eli Vanhoutte, André Segers, Jacques Hanson en Jozef Warnez waren toen op die vergadering aanwezig. Etienne Vandewaetere, Eduard Scholz, Romain Decroubele en Eric Debersaques waren verontschuldigd. “Die geboorte van Vakantiegenoegens Lendelede vierde men met vier kg zakjes dragees met een geboortekaartje”, zegt Jacques Hanson.

Eerste 1.500 frank

“Als allereerste activiteit namen enkele leden deel aan een coöperatieve interclubquiz die dankzij een tweede plaats de eerste 1.500 oude Belgische franken voor de clubkas opbracht”, vervolgt Jacques Hanson.

“Van in het prille begin waagde onze lokale afdeling zich aan een buitenlands avontuur: garnaalvissen in Terneuzen! Een activiteit die we later, met wisselend succes qua oogst, nog enkele keren herhaalden.”

“In 1982 was er onze eerste kaas- en wijnavond die tot op vandaag nog altijd op ons jaarprogramma staat en waarvoor er ooit nog 191 ingeschrevenen waren. Er was een keer een optreden van onze eigen cabaretgroep die ook op een wandelweekend voor animatie zorgde.”

“De eerste spokenwandeling dateert van 1983. Later werd dat een lantaarn- en bietentocht en sinds 1998 is dat onze Halloweentocht, die dit jaar door corona niet doorging. Verder waren er enkele avondwandelingen met misviering en in 1986 een eerste meiavondwandeling. Twee jaar later organiseerde Vakantiegenoegens zelfs een kroegentocht waar van 12 mei tot 31 augustus 17 cafés aan deelnamen.”

Het bleef bij de actieve lokale afdeling niet beperkt tot lokale activiteiten. “We deden enkele keren mee aan de Gordel in Brussel, aan ‘kroenkelen’ in Brugge, wie herinnert er zich niet onze daguitstappen naar Parijs-Roubaix, het Keukenhof, kerstmarkten in Duitsland en naar het casino van Duinkerke om er een gokje te wagen? En sportief als we zijn, zorgden we ook voor fiets- en fotozoektochten. Vakantiegenoegens opende trouwens in 1996 onder impuls van Dirk Parmentier het wandelpad ‘Tussen Mandel en Leie’ dat ondertussen is opgenomen in het wandelnetwerk van Lendelede.”

Omgedoopt tot Pasar

In 2008 werd Vakantiegenoegens omgedoopt tot Pasar. “Onder de nieuwe naam organiseerden we gegidste dauwtrips in natuurgebieden met achteraf een deugddoend ontbijt. Via stadswandelingen werkten we onze culturele bagage bij. De gps en smartphone deden hun intrede op onze wandelingen zodat we nooit meer verloren liepen.”

“Pasar stelde ook vast dat na al die jaren heel wat van haar leden minder mobiel waren en ze tal van onze activiteiten moesten aanpassen zodat niemand zich uitgesloten hoeft te voelen en iedereen nog altijd kan meedoen. Het is alleen jammer dat het momenteel moeilijk is om nieuwe en vooral jonge leden aan te trekken.”

“Gelukkig hebben we toch nog altijd leden die het bestuur graag een handje helpen bij activiteiten. Een bestuur dat nu bestaat uit Jacques Hanson, Gerda Decoopman, Frans Desmet, Martine Heggermont, Marc Devos, Martine Vanderheeren, Caroline Soreyn, Mario Cottyn, Jules Spillebeen en Christine Mondy”, geeft Jaques Hanson nog mee.

(IB)