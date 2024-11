Papstampers vieren jubileum met geslaagde toatjespapavond in het Buurthuis

‘Het comiteit ter bevordering en instandhouding van het patatpatrimonium van het Tieltse’, kortweg De Papstampers, bestaat dit jaar twintig jaar. Dat jubileum werd zaterdag gevierd met een toatjespapavond voor 85 man in het Buurthuis.

De Papstampers ontstonden in 2004 en vormen sinds 2018 zelfs een officieel erkende Tieltse vereniging. Het gaat om een groep vrienden die al twintig jaar regelmatig samen komt om te genieten van de toatjespap van kokkin Hilde Decoene. Zaterdag ontvingen de Papstampers, bijgestaan door hun wederhelften, 85 toatjespapliefhebbers in het Buurthuis. Ze konden proeven van een aperitiefje en drie hapjes van de hand van papstamper Tony Sleeuwaert. Vervolgens was er toatjespap à volonté voor iedereen, volgens de regels van de kunst vergezeld van een zachtgekookt eitje en een sneetje kaas.

Voor wie er niet bij kon zijn, verkopen de Papstampers op 13, 14 en 15 december opnieuw toatjespap op de kerstmarkt in Tielt. De opbrengst van de toatjespapavond en van de stand op de kerstmarkt is zoals steeds integraal voor de ALS-Liga. Vorig jaar leverde die laatste actie alleen al 3.000 euro op. (SV)