Oxfam inspireert met eindejaarspop-up

Oxfam Wereldwinkel in de Kerkstraat pakt tijdens de eindejaarsperiode uit met een pop-up. Hiervoor wordt een vergaderzaaltje tijdelijk als extra winkelruimte ingericht. “Iedereen kan hier cadeautjes scoren voor de feestdagen: decoratie, kaartjes, kalenders, sjaals, juwelen, manden, vogelhuisjes… en allemaal artisanaal gemaakt”, zegt Christine Vandecasteele van de lokale Oxfam-afdeling. “We hebben ook een heel assortiment aan producten, ingrediënten en receptenkaartjes om lekker te koken, denk aan dipsausjes of pittige soepen.” Oxfam Wereldwinkel is open op maandag (9.30-12 uur), woensdag (14-18 uur), vrijdag (9.30-12 uur en 14-18 uur) en zaterdag (10-12 uur). “Voor de late cadeaujagers zijn we op kerstavond 24 december en oudejaarsdag 31 december, twee woensdagen, open tot 16 uur”, knipoogt Christine nog. (TVA/foto PM)